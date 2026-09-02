Москва2 сенВести.Основной вызов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) представляют беспилотные летальные аппараты (БПЛА).
Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.
Сейчас этот главный вызов, это, конечно, беспилотиязаявил глава государства
Российский лидер добавил, что БПЛА проникли в любую среду – под воду, на землю и в воздух.
Несмотря на серьезность вызова, Россия с ним справляется, о чем свидетельствуют, в том числе, динамичные темпы предприятий военной промышленности, отметил Путин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительство России будет анализировать уровень защищенности объектов критической инфраструктуры и при необходимости предлагать дополнительные меры безопасности.