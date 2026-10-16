Москва16 октВести.Президент России Владимир Путин указал на важность повышения защиты гражданских и военных объектов. Такое заявление глава государства сделал во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.
В целом профессионально действуют и боевые расчеты противовоздушной обороны. Но, конечно, есть в этом смысле над чем работать, нужно повышать эффективность работы защиты наших гражданских, прежде всего гражданских, ну и, разумеется, военных объектовподчеркнул российский лидер
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, как Россия будет усиливать защиту НПЗ.
Как отмечал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков, эффективность ПВО России – 99,9%.