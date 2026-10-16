Москва16 окт Вести.Президент России Владимир Путин указал на важность повышения защиты гражданских и военных объектов. Такое заявление глава государства сделал во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.

В целом профессионально действуют и боевые расчеты противовоздушной обороны. Но, конечно, есть в этом смысле над чем работать, нужно повышать эффективность работы защиты наших гражданских, прежде всего гражданских, ну и, разумеется, военных объектов