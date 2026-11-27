Новый ГОСТ на квесты и техсбор на электронику: что изменится в РФ с 1 декабря

Что изменится в жизни россиян с 1 декабря Новый ГОСТ на квесты и техсбор на электронику: что изменится в РФ с 1 декабря

Москва27 ноя Вести.С 1 декабря 2026 года вступает в силу ряд изменений, которые повлияют на повседневную жизнь граждан РФ. Возобновляется льготное автокредитование, вводятся новые ГОСТы на кемпинги и квесты для взрослых, также начнет действовать техсбор на электронику. Об этом и о многом другом – в материале ИС "Вести".

Сбор за возврат билета на поезд

Возвращать уже купленные билеты на поезд теперь будет не так легко и приятно – сбор за возврат планируют увеличить. Если билет сдается за 45 суток и более до отправления, то возврат обойдется всего в 1% стоимости билета, а вот при сдаче за 9 и менее суток с ненадежного покупателя возьмут все 10%. Если до отправления осталось от 30 до 44 суток, сбор составит 3%, если от 10 до 29 суток – 5%.

Льготы на автокредит

В России с 1 декабря снова будет доступно льготное автокредитование. Как ранее рассказал в беседе с ИС "Вести" эксперт, программа существенно не менялась, а выдача льготных автокредитов была временно прекращена из-за того, что у банков закончились деньги для субсидий. Минпромторг взял средства из 2027 года, поэтому вскоре программа снова станет доступна.

При этом некоторые изменения все же наблюдаются: так, будет расширена подпрограмма "Семейный автомобиль" и ужесточены требования к локализации производства. На скидку смогут рассчитывать в том числе врачи, педагоги, семьи с двумя и более детьми, участники СВО, покупатели гибридов и электрокаров.

Техсбор на электронику

С 1 декабря в России вводится технический сбор на электронику. На первом этапе он будет охватывать только продукцию с обязательной маркировкой – ноутбуки, смартфоны и телефонные аппараты. За смартфон при наличии в системе сведений о товарном знаке и модели нужно будет заплатить 250 рублей, за ноутбук – 500 рублей. При отсутствии сведений сбор увеличится. Полученные средства планируют направить на разработку и выпуск отечественной техники.

Оплата за звонки вместо просмотров на "Авито"

Любители продавать и покупать вещи на "Авито" смогут попробовать экспериментальный тариф: сервис делает бесплатными публикацию и просмотры карточек, но будет списывать плату за фактические целевые обращения клиентов – входящие звонки и сообщения в чате. При этом алгоритмы площадки будут отсеивать спам, случайные короткие вызовы и повторные контакты. Если обращений не поступило, деньги не спишутся.

Субсидированные билеты на авиарейсы от "Аэрофлота"

"Аэрофлот" 1 декабря запустит продажу авиабилетов на 2027 год по субсидированным тарифам. Оформить билеты можно на сайте, в приложении, в уполномоченных агентствах, а также в офисах продаж авиакомпании.

Новый ГОСТ на кемпинги

Новый государственный стандарт с требованиями к кемпингам и кемп-стоянкам начнет действовать в РФ с начала зимы. Так, теперь территория кемпинга должна быть обозначена, на ней нужно установить санузлы, обязательно обеспечить контроль доступа. Желательно также поставить душ и туалет для маломобильных граждан, оборудовать подъезды и стоянки.

ГОСТ на квесты для взрослых

С 1 декабря устанавливаются требования к оборудованию квест-комнат и организации самой игры. Теперь в помещениях обязательно должна быть установлена пожарная сигнализация, людям нужно обеспечить доступ к путям эвакуации, должны быть соблюдены санитарные нормы и установлены камеры.

Мощный метеорный поток

В середине декабря россияне смогут увидеть один из самых мощных метеорных потоков – Геминиды. Его пик придется на ночь с 13 на 14 декабря, а максимальная активность ожидается 14 декабря около 20.00 по красноярскому времени (16.00 мск).