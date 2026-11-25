Один из самых мощных метеорных потоков увидят россияне в середине декабря Мощный метеорный поток смогут увидеть жители России в ночь на 14 декабря

Москва25 ноя Вести.В декабре жители России смогут наблюдать один из самых мощных метеорных потоков года. Об этом ТАСС сообщил руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.

Пик метеорного потока Геминиды придется на ночь с 13 на 14 декабря. Максимальная активность ожидается 14 декабря около 20:00 по красноярскому времени (16:00 мск). В час пика небо могут пересекать до 120 "падающих звезд" отметил Веселков

По его словам, Геминиды — один из впечатляющих потоков, который отличается яркими вспышками разных цветов (зеленым, желтым и голубым).

Веселков добавил, что для наблюдения не нужны специальные приборы, так как метеоры лучше всего видны невооруженным глазом.

Астрономы советуют выбрать место вдали от городских огней, смотреть в сторону зенита или созвездия Близнецов и дать глазам 15-20 минут на адаптацию к темноте.