Россияне смогут увидеть в небе Меркурий и схождение Луны с Плеядами

В конце ноября россияне смогут увидеть Меркурий и покрытие Луной Плеяд Россияне смогут увидеть в небе Меркурий и схождение Луны с Плеядами

Москва1 ноя Вести.Жители России в конце ноября смогут наблюдать сразу несколько ярких астрономических явлений. Невооруженным глазом будет виден Меркурий, а также произойдет тесное схождение полной Луны со звездным скоплением Плеяды. Об этом ТАСС сообщил руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.

20 ноября наступит лучшая утренняя видимость Меркурия, что бывает нечасто. Ближайшая к Солнцу планета достигнет наибольшей западной элонгации. Угловое удаление от Солнца составит почти 20 градусов. В этот период Меркурий можно будет легко обнаружить пояснил астроном

Завершающим ярким событием месяца станет 24 ноября. В этот день произойдет тесное схождение полной Луны и рассеянного звездного скопления Плеяды. Для жителей ряда регионов, в частности для Красноярска, произойдет полноценное покрытие скопления.

Наблюдать за тем, как полная Луна "поглощает" и "отпускает" звезды Плеяд, рекомендуется глядя в бинокль или небольшой телескоп, добавил он.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших в этом году протуберанцев выбросился с Солнца. Он наблюдался несколько дней на восточном краю солнечного диска и постепенно смещался в сторону Земли.