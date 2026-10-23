Москва23 окт Вести.В ноябре россияне смогут увидеть один из самых красивых звездопадов осени. В ночь на 18 ноября своего максимума достигнет метеорный поток Леониды из созвездия Льва. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Московского планетария.

По расчетам астрономов, в час на Землю будет падать до 15 метеоров. Причем в этом году пик прохождения Леонид сопровождается еще одним необычным явлением – Юпитер и Марс будут находиться на небе недалеко от области вылета метеоров и будут очень яркими.

Звездопад из созвездия Лев украсит ноябрьское небо. Ожидается около 15 метеоров в час в зените. Метеорный поток хорошо виден в обоих полушариях. Отличие звездопада этого года в том, что его будут сопровождать Юпитер и Марс рассказали в Московском планетарии

Метеорный поток Леониды можно наблюдать каждый год в ноябре, когда Земля входит в шлейф пыли и фрагментов, оставленных кометой 55P/Темпеля–Туттля. Наиболее мощный звездопад зафиксирован в ноябре 1966 года – тогда в небе "зажигалось" до 10 тысяч метеоров в час, то есть в секунду происходило 2-3 вспышки.

Леониды – яркие и быстрые метеоры, они врываются в атмосферу на скорости до 71 км/с. Наблюдать за звездным небом лучше всего в безоблачную погоду и выбирать удаленные от города места.

Ранее стало известно, что в ночь на 13 октября жители России могли увидеть метеорный поток Южные Тауриды.