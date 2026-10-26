Пять метеорных потоков можно будет наблюдать в ноябре

Астроном рассказал о череде ноябрьских звездных дождей Пять метеорных потоков можно будет наблюдать в ноябре

Москва26 окт Вести.В ноябре при условии безоблачного и незасвеченного городским освещением неба можно будет наблюдать пять метеорных потоков, рассказал РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.

По его словам, для наблюдения некоторых звездных дождей сложатся очень хорошие условия.

В ноябре всех наблюдателей на Земле ожидает несколько метеорных потоков, выделить можно как минимум пять сообщил астроном

Он пояснил, что это – Южные Тауриды, Северные Тауриды, Леониды, Альфа-Моноцеротиды и ноябрьские Ориониды.

Пик метеорных потоков Южные и Северные Тауриды придется на 5 и 12 ноября, и Луна, по словам эксперта, не помешает их наблюдению.

Максимума известного метеорного потока Леониды стоит ждать 17 ноября.

Леониды знамениты вспышками активности, когда речь шла о наблюдении десятков тысяч метеоров за ночь пояснил Александр Якушечкин

Еще два потока – Альфа-Моноцеротиды и ноябрьские Ориониды, которые "летят" из знаменитого экваториального созвездия Орион, имеют пики активности 21–22 и 27–28 ноября, однако их наблюдениям помешает яркая Луна.