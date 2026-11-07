Москва7 ноя Вести.Пик активности звездопада Леониды придется на 04.00 мск 18 ноября, приводит РИА Новости слова астронома, научного сотрудника Московского Планетария Людмилы Кошман​​​.

Метеорный поток Леониды в этом году активен с 6 по 30 ноября. Пик его активности ожидается примерно в 04.00 по московскому времени 18 ноября. Наилучшие условия для наблюдения звездопада - вечер с 17 на 18 ноября и вся ночь до рассвета пояснила специалист

Она уточнила, что в это время на небе можно будет заметить до 15 пролетающих метеоров в час. Звездопад лучше всего будет виден под утро, когда созвездие Льва поднимется высоко над горизонтом.