В Московском Планетарии рассказали, когда наблюдать звездопад Дракониды Московский Планетарий: пик активности звездопада Дракониды придется на 9 октября

Москва6 окт Вести.Россияне смогут наблюдать метеорный поток Дракониды в ближайшие дни: его пик придется на пятницу, 9 октября, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского Планетария.

Девятого октября максимума своей активности достигнет метеорный поток Дракониды. Его пик активности ожидается примерно в 04.00 по московскому времени отметили в организации

Там также уточнили, что ночь максимума звездопада приходится на время накануне полнолуния, поэтому наблюдать за Драконидами будет удобно.