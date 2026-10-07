Москва7 окт Вести.В ночь с 8 на 9 октября жители Северного полушария смогут наблюдать метеорный поток Дракониды, известный своими внезапными "звездными дождями", сообщает Пермский национальный исследовательский политехнический университет.

Родоначальницей Драконид является короткопериодическая комета 21P/Джакобини-Циннера, которая делает оборот вокруг Солнца примерно за 6,6 года.

Обычно астрономы при прохождении потока Дракониды прогнозируют от пяти до 15 метеоров в час, но известны случаи, когда активность была очень интенсивной. Так, в 1933 году наблюдатели в Европе фиксировали около 350–500 метеоров в минуту, в 1946 году наблюдатели в Европе и Северной Америке насчитывали от 50 до 100 метеоров в минуту, а в 1998 году кратковременная вспышка активности достигала 700 метеоров в час — ее наблюдали в Сибири и на Дальнем Востоке.

Причина такой нестабильности кроется в кометном шлейфе: у этого потока он относительно молодой и компактный <…> Именно эта компактность делает возможными внезапные всплески, когда Земля проходит через особенно плотный "сгусток" пыли, оставленный кометой приводятся слова ученого Пермского Политеха Евгения Бурмистрова

В этом году максимум активности ожидается около четырех утра по московскому времени, 9 октября, и, по мнению эксперта, условия для наблюдения Драконид складываются как нельзя лучше: Луна в ночь максимума будет близка к новолунию, которое наступит 10 октября, поэтому ее свет не помешает разглядеть даже слабые метеоры.