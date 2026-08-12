Персеиды и парад планет: астроном рассказала когда и где наблюдать Астроном Рублева посоветовала наблюдать поток Персеиды за городом

Москва12 авг Вести.Ночью 12 августа можно наблюдать два ярких астрономических явления — метеорный поток Персеиды и парад планет. Об этом в беседе с RT рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Земля каждый год проходит сквозь рой частиц, оставленных родительской кометой Свифта — Туттля. А почему Персеиды? Потому что радиант этого потока находится в созвездии Персея. Мы видим, как эти яркие вспышечки метеоров вылетают из созвездия Персея пояснила эксперт

По ее словам, в пик активности можно насчитать до 100 вспышек в час, то есть одна-две в минуту. Наблюдать поток можно невооруженным глазом, но лучше подальше от города, где нет уличной засветки и в ясную погоду.

Рублева дополнила, что 12 августа пройдет и парад планет: Юпитер, Сатурн, Марс, Меркурий, Уран и Нептун выстроятся в одну цепочку. Первые четыре планеты можно будет увидеть невооруженным глазом на закате или перед рассветом, а Уран и Нептун - только в телескоп.

Все эти планеты, так или иначе, будут находиться у нас над горизонтом. Это явление можно считать парадом планет с маленькой оговоркой, что не все они будут доступны для наблюдений сообщила Рублева

День 12 августа ознаменуется еще и солнечным затмением, правда лучше наблюдать его на северо-западе России.