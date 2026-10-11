Названа дата, когда россияне смогут увидеть яркие метеоры Южных Таурид Астроном Бурмистров объяснил влияние Юпитера на интенсивность звездопадов

Москва11 окт Вести.Гравитация Юпитера способна влиять на интенсивность метеорных потоков, объединяя их в плотные группы. Об этом РИА Новости рассказал эксперт Пермского политеха Евгений Бурмистров.

Бурмистров отметил, что в ночь на 13 октября жители России смогут наблюдать метеорный поток Южные Тауриды, известный крупными болидами - яркими огненными шарами, оставляющими продолжительные следы в небе.

Гравитация Юпитера влияет на количество вспышек метеорного потока (звездопада – прим. ред.) объяснил астроном

Он добавил, что в силу этого воздействия частицы метеорного потока могут формировать так называемые резонансные рои. В таких скоплениях обломки движутся по близким орбитам, не рассеиваясь в пространстве.

Когда Земля пересекает подобную группу частиц, количество наблюдаемых метеоров значительно увеличивается, рассказал Бурмистров. Это объясняет, почему некоторые звездопады отличаются особенно высокой интенсивностью.

В качестве примера астроном привел 2005 и 2015 годы, когда наблюдатели фиксировали до десяти ярких болидов за ночь.

Ранее сообщалось, что в ночь с 21 на 22 октября жители России также смогут увидеть пик активности метеорного потока октябрьских Орионид.