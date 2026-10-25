Астроном рассказал, какие небесные явления ждут жителей России в ноябре Астроном Веселков: поток метеоров и суперлуние ожидаются в ноябре в РФ

Москва25 окт Вести.В ноябре 2026 года россияне смогут наблюдать метеорный поток, суперлуние и выравнивание четырех планет, сообщило РИА Новости со ссылкой на руководителя обсерватории университета Решетнева Сергея Веселкова.

Так, в ночь с 4 на 5 ноября над территорией РФ пройдет метеорный поток Южных Таурид​​​.

Это продолжительный поток с невысокой активностью, около 5-10 метеоров в час, однако он знаменит своими медленными и очень яркими болидами. В 2026 году условия для наблюдений будут максимально благоприятными: пик активности приходится на убывающий серп Луны, освещенность которой составит всего 14%, что совершенно не помешает поиску метеоров отметил эксперт

Мини-парад планет, когда Меркурий, Венера, Марс и Юпитер выстроятся в одну линию, пройдет 14 ноября. А на 24 ноября приходится полнолуние, называемое в народе "бобровой луной". ". В этот раз оно будет сопровождаться эффектом суперлуния – спутник Земли будет казаться визуально больше и ярче обычного.