Три из четырех планет "парада" будут видны в России невооруженным глазом

Утром в субботу россияне будут наблюдать малый "парад" планет Три из четырех планет "парада" будут видны в России невооруженным глазом

Москва14 ноя Вести.Малый "парад планет" из Меркурия, Венеры, Марса и Юпитера можно будет увидеть утром 14 ноября, сообщил ТАСС эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров.

14 ноября перед рассветом Меркурий, Венера, Марс и Юпитер будут видны невооруженным глазом, для наблюдения Меркурия может понадобиться бинокль сообщил Бурмистров

По его словам, "парад" будет виден короткого времени, потом над горизонтом поднимется Солнце.

Ранее астроном рассказал, что в ноябре 2026 года россияне смогут наблюдать метеорный поток, суперлуние и выравнивание четырех планет.