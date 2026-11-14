Москва14 нояВести.Малый "парад планет" из Меркурия, Венеры, Марса и Юпитера можно будет увидеть утром 14 ноября, сообщил ТАСС эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров.
14 ноября перед рассветом Меркурий, Венера, Марс и Юпитер будут видны невооруженным глазом, для наблюдения Меркурия может понадобиться бинокльсообщил Бурмистров
По его словам, "парад" будет виден короткого времени, потом над горизонтом поднимется Солнце.
Ранее астроном рассказал, что в ноябре 2026 года россияне смогут наблюдать метеорный поток, суперлуние и выравнивание четырех планет.