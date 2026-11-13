Москва13 ноя Вести.Меркурий, Венера, Марс и Юпитер образуют парад, его можно будет наблюдать перед рассветом 14 ноября, сообщил ТАСС эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров.

14 ноября одновременно появятся Меркурий, Венера, Марс и Юпитер, то есть будет малый парад. Каждая из них движется с разной скоростью… В ноябре их положение на орбитах сложится так, что с нашей точки зрения все четыре небесных тела будут видны в одном секторе неба сообщил он

По словам специалиста, планеты выстроятся в соседних созвездиях: Меркурий и Венеру можно будет найти в Деве, а Марс и Юпитер - во Льве. Оптимальное время для их поиска на небе наступит за полтора-два часа до рассвета, ориентировочно с 5.25 по Москве.

Сначала стоит найти самую яркую точку - это Венера... Чуть выше и левее можно будет увидеть Юпитер. Рядом с ним окажется красноватый Марс. А вот Меркурий придется поискать: он будет совсем низко над горизонтом, в той же восточной стороне уточнил эксперт

Ранее сообщалось, что группа американских ученых, работающих в обсерватории имени Веры Рубин в Чили, обнаружила за орбитой Плутона ледяной объект диаметром до 1,5 тыс. км. Астрофизики считают, что он может оказаться ранее неизвестной карликовой планетой Солнечной системы.