Москва16 сен Вести.При благоприятной погоде жители Москвы и Московской области смогут понаблюдать в сентябре Сатурн, Марс и Юпитер. Об этом ИС "Вести" рассказала научный директор Московского Планетария Фаина Рублева.

Можно будет наблюдать при благоприятных условиях, то есть абсолютно чистом, безоблачном небе эти планеты невооруженным глазом. Как отличить? Ну, отличить, наверное, Марс проще, потому что действительно он имеет красноватый оттенок, он хорошо заметен даже невооруженным глазом, а Юпитер с Сатурном, они отличаются. Юпитер более такой желтый, Сатурн более бледно-желтый. Но еще будет можно отличить по тому, когда их лучше наблюдать. Вот Сатурн ночью, а Юпитер утром. Поэтому, если ночью вы найдете яркую планету, это будет Сатурн, а под утро будет планета Юпитер