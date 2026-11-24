"Бобровую Луну" можно будет наблюдать в ночь на 25 ноября

"Бобровую Луну" можно будет увидеть в ночь на 25 ноября "Бобровую Луну" можно будет наблюдать в ночь на 25 ноября

Москва24 ноя Вести.Первое из трех последовательных суперлуний ожидается в ночь на 25 ноября, это явление известно под названием "Бобровая Луна". Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

В материале сказано, что расстояние между Землей и ее спутником за последние месяцы сократилось примерно до 360 тыс. км, что близко к минимально возможным 356–357 тыс. км.

В ночь на 25 ноября предстоит первое из ноябрьского, декабрьского и январского суперлуний. Название "Бобровая Луна" для ноябрьского суперлуния появилось у коренных народов Северной Америки, оно связано с активной подготовкой бобров к зиме, когда животные укрепляют свои плотины и жилища.

Луна сегодня будет по площади примерно на 15% больше средней и почти на треть больше минимальной в году, которая обычно наблюдается в мае-июне сказано в сообщении

В Москве восход Луны ожидается 24 ноября в 15:11. В материале сказано, что она "к ночи могла бы быть видна во всей красе", однако наблюдениям может помешать балканский циклон, который, по информации лаборатории, достигнет столицы к вечеру.

Ранее астроном рассказал, какие небесные явления ждут жителей России в ноябре.