Москва24 нояВести.Первое из трех последовательных суперлуний ожидается в ночь на 25 ноября, это явление известно под названием "Бобровая Луна". Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
В материале сказано, что расстояние между Землей и ее спутником за последние месяцы сократилось примерно до 360 тыс. км, что близко к минимально возможным 356–357 тыс. км.
В ночь на 25 ноября предстоит первое из ноябрьского, декабрьского и январского суперлуний. Название "Бобровая Луна" для ноябрьского суперлуния появилось у коренных народов Северной Америки, оно связано с активной подготовкой бобров к зиме, когда животные укрепляют свои плотины и жилища.
Луна сегодня будет по площади примерно на 15% больше средней и почти на треть больше минимальной в году, которая обычно наблюдается в мае-июнесказано в сообщении
В Москве восход Луны ожидается 24 ноября в 15:11. В материале сказано, что она "к ночи могла бы быть видна во всей красе", однако наблюдениям может помешать балканский циклон, который, по информации лаборатории, достигнет столицы к вечеру.
Ранее астроном рассказал, какие небесные явления ждут жителей России в ноябре.