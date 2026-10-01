Жители России в октябре увидят Луну Охотника и звездные скопления Плеяды

Россияне в октябре увидят несколько ярких явлений на ночном небе Жители России в октябре увидят Луну Охотника и звездные скопления Плеяды

Москва1 окт Вести.Жители России в октябре смогут увидеть на ночном небе противостояние Сатурна и покрытие звездного скопления Плеяды, рассказал РИА Новости руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.

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По его словам, в начале октября можно будет наблюдать сближения Луны с Марсом и Юпитером. 26 октября произойдет полнолуние, его называют Луной Охотника.

В конце месяца, 28 октября, россиян ожидает тесное сближение почти полной Луны со звездным скоплением Плеяды в созвездии Тельца.