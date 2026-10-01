Москва1 октВести.Жители России в октябре смогут увидеть на ночном небе противостояние Сатурна и покрытие звездного скопления Плеяды, рассказал РИА Новости руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.
Второй месяц осени начнется с противостояния Сатурна - 4 октября планета окажется точно напротив Солнцасказал эксперт
По его словам, в начале октября можно будет наблюдать сближения Луны с Марсом и Юпитером. 26 октября произойдет полнолуние, его называют Луной Охотника.
В конце месяца, 28 октября, россиян ожидает тесное сближение почти полной Луны со звездным скоплением Плеяды в созвездии Тельца.