В России наступила астрономическая осень В России 23 сентября наступила астрономическая осень

Москва23 сен Вести.Астрономическая осень наступила в России в 03.05 по московскому времени 23 сентября, в среду, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Приход астрономической осени – это переход Солнца из Северного полушария в Южное.

"После этого ночь в Северном полушарии становится длиннее дня, наступает астрономическая осень, а в Южном полушарии - ночи становятся короче, там наступает астрономическая весна", - сообщили в организации.

Ученые напомнили, что световой день 23 сентября будет длиться немного больше 12 часов.