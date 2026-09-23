Москва23 сенВести.Астрономическая осень наступила в России в 03.05 по московскому времени 23 сентября, в среду, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
Приход астрономической осени – это переход Солнца из Северного полушария в Южное.
"После этого ночь в Северном полушарии становится длиннее дня, наступает астрономическая осень, а в Южном полушарии - ночи становятся короче, там наступает астрономическая весна", - сообщили в организации.
Ученые напомнили, что световой день 23 сентября будет длиться немного больше 12 часов.