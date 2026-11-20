Минпромторг расширит скидки на автомобили для многодетных семей с 1 декабря Минпромторг возобновляет программу льготного автокредитования с 1 декабря

Москва20 ноя Вести.Минпромторг РФ с 1 декабря 2026 года возобновит программу льготного автокредитования на автомобили отечественного производства. Проект решения кабмина размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Новые изменения предусматривают расширение подпрограммы "Семейный автомобиль" и уточнение требований к локализации производства.

Для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания сохраняется скидка 20%, а в Дальневосточном федеральном округе - 25%. Максимальная стоимость машины составляет 2 миллиона рублей. При этом автомобиль должен выпускаться в России в рамках специального инвестконтракта и иметь не менее 3000 баллов локализации по постановлению правительства №719.

Льгота предусмотрена для медработников и педагогов, а также граждан с инвалидностью, участников СВО и членов их семей. Для участников СВО, получивших ранения в ходе боевых действий, сохраняется скидка 40% на автомобили с ручным управлением.

Для семей с тремя и более детьми вводится скидка 20% на российские семиместные автомобили стоимостью до 2,3 миллиона рублей. Требование к локализации таких машин также составит не менее 3000 баллов.

Семьи с пятью и более детьми также смогут получить скидку 20% при покупке семейного микроавтобуса вместимостью не менее семи мест. Предельная стоимость такого транспорта установлена на уровне 4,5 миллиона рублей, а минимальный показатель локализации - 3200 баллов.

Кроме того, изменения затронут электрические и гибридные автомобили российского производства. Для всех покупателей предусмотрена скидка 10%, но не более 500 тысяч рублей, если машина набирает не менее 1200 баллов локализации без учета научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

При покупке электромобилей и гибридов с уровнем локализации от 2500 баллов скидка составит 35%, но не более 925 тысяч рублей. Эта льгота также будет доступна всем категориям заемщиков.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что с начала 2026 года программа льготного автокредитования позволила выгоднее реализовать более 131 тысячи автомобилей, а размер скидок достиг почти 12 миллиардов рублей. В следующем году объем финансирования программы сохранится на прежнем уровне.