Москва20 ноя Вести.Министерство промышленности и торговли РФ изыскало денежные средства для возобновления программы льготного автокредитования. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

Он отметил, что льготные автокредиты перестали выдавать в сентябре из-за того, что у банков закончились средства для субсидий.

Программа льготного автокредитования возобновляется. Она принципиально не менялась, то есть ее никто и не останавливал. Дело в том, что в сентябре были выбраны все деньги, отпущены на текущий период, на текущий год, и фактически банки перестали выдавать льготные автокредиты. Сейчас Минпромторг нашел деньги, взял средства из будущих периодов, из 2027 года, и благодаря этому программа с 1 декабря возобновится. Она практически остается такой же, какой была, за некоторыми исключениями сообщил Кадаков

Программа льготного кредитования на автомобили отечественного производства возобновится в России с 1 декабря. Новые изменения предусматривают расширение подпрограммы "Семейный автомобиль" и уточнение требований к локализации производства. На скидку могут рассчитывать в том числе врачи, педагоги, семьи с двумя и более детьми, участники СВО, покупатели гибридов и электрокаров.