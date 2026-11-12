На льготный автокредит могут рассчитывать участники СВО, медики и многодетные

Депутат Госдумы уточнил, кто может претендовать на льготный автокредит На льготный автокредит могут рассчитывать участники СВО, медики и многодетные

Москва12 ноя Вести.Льготный автокредит смогут получить участники СВО и их семьи, семьи с двумя и более детьми и ряд других категорий граждан, рассказал ТАСС депутат Госдумы, заместитель председателя комитета палаты по экономической политике Алексей Говырин.

Он уточнил, что программа льготного автокредитования, которая возобновляет работу в России с 1 декабря, позволит приобрести новый автомобиль российского производства с софинансированием из бюджета. Скидки составят от 10 до 40%.

Так, по его словам, сотрудники государственных и муниципальных образовательных учреждений, государственных медицинских организаций, участники СВО и члены их семей, а также люди с инвалидностью могут рассчитывать на скидку в 20%. Ветеранам боевых действий, получившим увечья в ходе СВО, доступна скидка 40% на автомобиль с ручным управлением.

Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми в большинстве регионов смогут получить скидку 10%. Для семей с несовершеннолетним ребенком, зарегистрированных в ДФО и покупающих машину на его территории, поддержка составит 25% разъяснил Говырин

Для покупателей электромобилей и последовательных гибридов российского производства скидка достигает 35%, максимальная сумма составляет 925 тысяч рублей, уточнил депутат. Они могут взять льготный кредит независимо от профессии и семейного положения.

Он указал, что в условиях программы для автомобиля с двигателем внутреннего сгорания устанавливается ценовой предел в 2 миллиона рублей – стоимость машины до применения государственной скидки должна укладываться в эту сумму.

Для оформления льготного кредита нужно будет обратиться в банк, участвующий в программе, либо к сотрудничающему с ним дилеру. Кредит можно будет выплатить досрочно, добавил Говырин.

О возобновлении программы льготного автокредитования с 1 декабря сообщил ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.