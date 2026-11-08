Москва8 ноя Вести.Социальный фонд России компенсирует половину стоимости полиса ОСАГО гражданам с инвалидностью, для которых наличие автомобиля обусловлено медицинскими показаниями. Об этом сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин.

В разговоре Лентой.ru он отметил, что право на компенсацию имеют и дети с инвалидностью, а документы на выплату за них подают родители, усыновители, опекуны или попечители.

Перед оформлением проверьте индивидуальную программу реабилитации или абилитации. В ИПРА должно быть заключение о наличии медицинских показаний для приобретения транспортного средства. Эта запись подтверждает, что автомобиль нужен человеку в связи с состоянием здоровья, и служит основанием для компенсации пояснил он

По словам Говырина, компенсацию выплачивают единожды в год по одному действующему полису ОСАГО на одну машину. В страховку можно вписать инвалида или его законного представителя, а также не более двух дополнительных водителей.

Компенсация может быть начислена автоматически, если при оформлении ОСАГО указать СНИЛС страхователя или владельца автомобиля, сообщил депутат. После этого СФР самостоятельно проверит данные о полисе, инвалидности, медицинских показаниях и банковском счете через государственные информационные системы.

По его словам, также можно оформить компенсацию по заявлению, которое подается через портал госуслуг, в клиентской службе СФР или в многофункциональном центре, предоставляющем такую услугу.