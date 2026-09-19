Выплаты по ОСАГО в России с 19 сентября увеличатся на 7-8% Глава РСА Уфимцев: выплаты по ОСАГО вырастут на 7-8% из-за подорожания запчастей

Москва19 сен Вести.Страховые выплаты по полису ОСАГО возрастут, поскольку 19 сентября обновятся справочники средней стоимости запчастей, сообщило РИА Новости со ссылкой на главу Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева.

Новые правила формирования справочников, утвержденные Банком России в июле, гласят, что средняя цена автозапчастей определяется исходя из цены исключительно оригинальных запчастей. Аналоги не учитываются, если они более чем на 70% дешевле оригиналов.

Всем водителям, претендующим на возмещение по ОСАГО, новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей позволит получить более выгодную и справедливую компенсацию на ремонт… По нашей оценке, прибавление составит до 7-8% отметил Уфимцев

По оценке РСА, стоимость запчастей в новом справочнике выросла в среднем на 8,9% и разнится от марки к марке.