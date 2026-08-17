Москва17 авг Вести.Уровень страховых выплат по ОСАГО превышает сборы уже почти в половине регионов страны, но это не означает убыточности этого вида страхования и едва ли приведет к автоматическому росту тарифов ОСАГО для всех, заявил в интервью ИС "Вести" адвокат, автоюрист Эдуард Бурушко.

Почему выросли выплаты? Главная экономическая причина достаточно понятна: существенно подорожал сам ремонт автомобиля. Дороже стали запасные части, работы, обслуживание, поэтому одно и то же ДТП сегодня обходится страховщику значительно дороже, чем, скажем, несколько лет назад. Банк России еще в конце прошлого года указывал, что за три года средняя выплата по ОСАГО выросла примерно в полтора раза. То есть нынешние цифры — это не внезапный скачок, а продолжение так называемой тенденции отметил Бурушко

По его словам, показатели значительно отличаются в разных регионах.

Если в отдельных субъектах выплаты значительно превышают сборы, необходимо смотреть не только на аварийность. Причиной может быть структура автопарка, стоимость ремонта, особенности так называемого судебного взыскания и, что особенно важно, страховое мошенничество и деятельность организованных групп, специализирующихся на получении выплат по ДТП. А такое имеет место быть заявил автоюрист

Он указал, что страховщики работают не в одном регионе, и страховой портфель у них общий.

В одном регионе выплаты могут превышать собранные премии, а в другом - наоборот. В этом состоит экономическая природа самого страхования, и риски разделяются между большим количеством страхователей напомнил эксперт

Автоматического повышения тарифов ОСАГО для всех эксперт не ждет.

Тарифный коридор устанавливает Центральный банк, а он пока молчит. Давление на него, я думаю, будет. Повышение будет не для всех сразу, а адресным, через все-таки пересмотр территориальных коэффициентов в убыточных регионах. Жители Москвы этого практически не заметят, а жители, скажем, Приморья - скорее всего, да сказал Бурушко

Эксперт обратил внимание на необходимость борьбы с ездой без ОСАГО и страховыми мошенничествами.

В конечном счете деньги возьмут с автомобилистов, с нас с вами. Вопрос лишь в том, каким способом это сделают. И здесь я бы настаивал: прежде чем поднимать цену для добросовестных, надо заставить платить недобросовестных автомобилистов. То есть камеры, выявляющие езду без полиса, реальные уголовные дела по страховым мошенничествам. Платить за аварии должны все, кто ездит, а не только те, кто честно купил полис сказал Бурушко

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила об убыточности ОСАГО для страховых компаний. Российский союз автостраховщиков также заявлял, что выплаты страховщиков по ОСАГО достигли критического уровня.