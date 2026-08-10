Москва10 авгВести.В настоящее время ОСАГО для страховых компаний убыточно. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании президиума Госсовета.
Сейчас ОСАГО для страховых компаний убыточно на 103%. То есть они выплачивают по ОСАГО больше, чем собирают. А мы, когда обсуждали в прошлый раз с вами, говорили о том, что вот такие отчисления от прибыли, если она появится, если отчисления будут, не должны привести просто к росту тарифов, чтобы это было за счет увеличения тарифовсказала она
Набиуллина подчеркнула, что выплаты по ОСАГО должны покрываться за счет страховых взносов. Председатель Банка России призвала уйти от убыточности этого вида страхования.
Ранее начальник управления выплат по автострахованию Росгосстраха Людмила Юсова рассказала, почему ОСАГО не возместит водителям ущерб от непогоды.