Москва10 авг Вести.В настоящее время ОСАГО для страховых компаний убыточно. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании президиума Госсовета.

Сейчас ОСАГО для страховых компаний убыточно на 103%. То есть они выплачивают по ОСАГО больше, чем собирают. А мы, когда обсуждали в прошлый раз с вами, говорили о том, что вот такие отчисления от прибыли, если она появится, если отчисления будут, не должны привести просто к росту тарифов, чтобы это было за счет увеличения тарифов