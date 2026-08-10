Москва10 авг Вести.Администрирование штрафов для перевозчиков без полисов ОСАГО необходимо совершенствовать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Госсовета РФ, которое проводил президент России Владимир Путин.

Она констатировала, что сейчас ОСАГО убыточно для страховщиков, а внедрение подобных мер позволит им получать дополнительную прибыль.

Я полностью поддерживаю, что нужно совершенствовать администрирование штрафов за то, что многие ездят без полисов… Мы эту тему давно уже обсуждаем, законодательные изменения приняты, но пока нет технической реализации такого контроля сказала Набиуллина

Ранее вступили в силу новые правила ОСАГО, утвержденные Банком России. По ним водители получили право вернуть часть стоимости страховки в случае, если они отказались от полиса до начала его действия. Кроме того, в ОСАГО теперь отсутствуют конкретные суммы выплат при ДТП.