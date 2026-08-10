Москва10 авг Вести.Принятие новой редакции правил ОСАГО было поспешным решением, заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на заседании Госсовета РФ, которое проводил президент России Владимир Путин.

Он объяснил, что на текущий момент техническая возможность администрировать все обозначенные в правилах вопросы отсутствует.

В случае, если мы сейчас будем просто администрировать, не решая технически проблемные вопросы… Мы столкнемся с резким увеличением количества обжалованных постановлений по делам об административных правонарушениях, что неизбежно вызовет негативный общественный резонанс и усилит социальное давление. Мы сегодня к администрированию реально не можем приступить… С принятием закона мы поспешили сказал Колокольцев

Ранее вступили в силу новые правила ОСАГО, утвержденные Банком России. По ним водители теперь имеют право вернуть часть стоимости страховки в случае, если они отказались от полиса до начала его действия. Также в ОСАГО убрали конкретные суммы выплат при ДТП.