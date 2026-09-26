В Минфине выразили поддержку инициативе по повышению лимита выплат по ОСАГО

Минфин поддержал повышение лимитов выплат по ОСАГО В Минфине выразили поддержку инициативе по повышению лимита выплат по ОСАГО

Москва26 сен Вести.Министерство финансов РФ приветствует повышение лимитов выплат по полисам ОСАГО. Однако есть риск существенного подорожания тарифов страховщиков. Об этом рассказал заместитель главы Минфина Иван Чебесков.

На полях Мосфинфорума он пояснил РИА Новости, как в ведомстве оценивают новую инициативу по выплатам.

Лимит выплат обсуждается уже несколько лет​​​. Мы поддерживаем повышение лимита, в первую очередь, по выплате за вред жизни или здоровью. Но за этим возможным шагом стоит чувствительный вопрос о страховых тарифах. Рассчитываем, что это не приведет к их существенному росту пояснил Чебесков

Он добавил, что тема требует дополнительных обсуждений со всеми участниками рынка. Ранее, летом 2026 года, было зафиксировано подорожание полиса ОСАГО. Средняя стоимость поднялась до 7641 рубля – на 13% по сравнению с показателями прошлого года.