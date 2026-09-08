ОСАГО в России за лето подорожало на 13% Средняя стоимость полиса ОСАГО летом достигла 7,6 тыс. рублей

Москва8 сен Вести.Средняя стоимость обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в России за летние месяцы достигла 7641 рубля. По сравнению с летом 2025 года, цена полиса увеличилась на 13%, сообщили в пресс-службе финансового маркетплейса "Финуслуги", пишет ТАСС.

При этом стоимость страховки заметно различалась в зависимости от региона. Дороже всего полис в среднем обходился автовладельцам Новосибирской области – 13 189 рублей.

Следом по этому показателю расположились Хабаровский край, где средняя цена составила около 10,5 тыс. рублей, Камчатский край – 9479 рублей, Москва – 9445 рублей и Мурманская область – 9330 рублей.

Наиболее доступным ОСАГО оказалось в Ненецком автономном округе – 5443 рубля. В Чукотском автономном округе средняя стоимость составила 5501 рубль, в Псковской области – 5514 рублей, в Забайкальском крае – 5812 рублей, а в Белгородской области – 5858 рублей.

Лидером по количеству оформленных полисов стала Lada: на автомобили этой марки пришлось 19,9% продаж ОСАГО. Второе место заняла Toyota с долей 9,4%, третье – Hyundai с 7%.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что сегодня ОСАГО убыточно для страховщиков. По ее словам, они выплачивают больше, чем собирают.