Сенатор: пенсионеры после 70 лет имеют право на компенсацию взносов за капремонт

В Совфеде рассказали о льготах по взносам на капремонт для пенсионеров Сенатор: пенсионеры после 70 лет имеют право на компенсацию взносов за капремонт

Москва1 ноя Вести.Россияне, которые находятся на пенсии и которым исполнилось 70 и более лет, могут получить компенсацию по взносам на капитальный ремонт. Об этом рассказал РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов.

По его словам, компенсация может составлять до 100% суммы взноса, однако начислят ее только при соблюдении определенных условий.

По закону людям старше 70 лет может полагаться компенсация 50% взноса, а после 80 лет – 100%. Но есть условия: квартира должна находиться в собственности пенсионера, а он сам должен в ней проживать. Также учитываются занятость и состав семьи пояснил Гибатдинов

Он отметил, что многие граждане даже не подозревают о том, что у них есть такое право. При этом нужно помнить, что льгота по взносам на капремонт не предоставляется автоматически. Сначала придется полностью оплатить начисленную сумму взноса, а после этого направить в уполномоченный орган заявление о предоставлении компенсации. Сенатор также добавил, что в разных регионах процедура может различаться.

Важно понимать, что компенсацию рассчитывают не обязательно со всей площади квартиры, а в пределах регионального норматива уточнил эксперт

Льготы по взносам на капремонт могут предоставляться и другим категориям граждан, например инвалидам I и II групп, семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды, ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, Героям России и СССР, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и людям, пострадавшим от воздействия радиации вследствие аварии на ЧАЭС, отметил Гибатдинов.

Ранее россиянам рассказали о малоизвестных льготах для многодетных семей и пенсионеров.