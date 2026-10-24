В Госдуме пояснили, когда можно не платить взносы на капремонт Депутат Свищев: взносы на капремонт можно не платить, если дом признан аварийным

Москва24 окт Вести.Взносы на капитальный ремонт многоквартирного дома можно не платить в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу, принятия решения о конфискации земельного участка со всеми жилыми домами или отсутствия здания в перечне региональной программы капремонта. Об этом сообщил глава комиссии ГД по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.

В беседе с РИА Новости депутат пояснил, что взнос на капремонт является обязательным платежом. Он устанавливается непосредственно Жилищным кодексом, и его обязаны осуществлять все собственники помещений в многоквартирном доме, как жилых, так и нежилых.

Однако закон предусматривает четкие и ограниченные исключения. Взносы на капитальный ремонт не нужно платить, если: МКД признан аварийным и подлежащим сносу, принято решение об изъятии земельного участка под застройку со всеми жилыми помещениями в нем, в дом не включен в региональную программу капитального ремонта. Это редкое исключение, которое встречается, например, для некоторых домов, признанных объектами культурного наследия, если их ремонт финансируется из других источников заявил он

Ряду категорий россиян полагается компенсация расходов на такие взносы: в размере 50% для граждан, достигших 70 лет, и в размере 100% для тех, кто старше 80 лет. Помимо этого, компенсация в 50% предоставляется инвалидам первой и второй групп, ветеранам боевых действий и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, добавил Свищев.

По словам парламентария, для получения льготы необходимо подтвердить свое право на нее, придя в МФЦ и написав заявление.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов рассказал о сроках проведений капремонта в многоквартирных домах.