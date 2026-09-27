Депутат Чаплин: УК починит полотенцесушитель, если он относится к системе дома

В ГД рассказали, когда УК должна бесплатно ремонтировать полотенцесушитель Депутат Чаплин: УК починит полотенцесушитель, если он относится к системе дома

Москва27 сен Вести.Управляющая компания должна бесплатно устранить неисправность полотенцесушителя, если он является частью общедомовой системы. Об этом RT рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Определить, кто отвечает за оборудование, можно по схеме его подключения. Если через полотенцесушитель вода возвращается в стояк, а его демонтаж нарушает циркуляцию, участок относится к общедомовому имуществу. Если же прибор находится после первого запорного крана и его можно отключить без воздействия на стояк, он считается собственностью владельца квартиры.

Житель вправе требовать от управляющей компании устранить поломку полотенцесушителя без отдельной платы, если прибор входит в общедомовую систему заявил Чаплин

По словам депутата, первый кран системы горячего водоснабжения также относится к общему имуществу. Чтобы установить статус полотенцесушителя, необходимо сопоставить схему его подключения с проектом дома и зафиксировать результат в акте осмотра.

При появлении течи жителям рекомендуют, если это безопасно, перекрыть исправные краны перед прибором, предупредить соседей снизу и обратиться в аварийно-диспетчерскую службу УК или ТСЖ. Стояк при этом должна перекрывать аварийная бригада.

До начала ремонта Чаплин советует сфотографировать место протечки, краны и соединения, а также последствия аварии. От управляющей компании следует получить акт, в котором указаны дата и причина происшествия, место повреждения, принадлежность участка и пострадавшее имущество. Перед подписанием документа собственник может внести в него свои замечания и получить копию.

Если полотенцесушитель относится к внутриквартирному оборудованию, его замену организует собственник. При необходимости отключить стояк такую работу нужно предварительно согласовать с управляющей компанией.

Общедомовой участок ремонтирует УК, при отказе обращайтесь в жилищную инспекцию сказал Чаплин

Депутат также рекомендовал сохранять акты и чеки после проведения работ и периодически проверять соединения на наличие коррозии и следов протечки.