В Госдуме рассказали о сроках проведения капремонта в многоквартирных домах Депутат Колунов: капремонт МКД должен проводиться каждые 25-30 лет

Москва11 окт Вести.В многоквартирных домах капитальный ремонт должен проводиться периодически каждые 25-30 лет. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, инженерная система может ремонтироваться отдельно, единого срока для всего здания не предусматривается.

В среднем капитальный ремонт многоквартирного дома проводится каждые 25-30 лет, однако единого срока для всего здания целиком не существует. Комплексный капремонт сейчас практически не практикуется, вместо этого региональные программы составляют графики ремонта для каждого отдельного конструктивного элемента и инженерной системы. Так, лифты должны меняться раз в 25 лет (по истечении срока службы), крыша — каждые 20-40 лет и так далее, по каждому элементу пояснил парламентарий

По его словам, уточнить сроки проведения капремонта в конкретном доме можно, в том числе, через электронные сервисы, такие как портал "Госуслуги" и ГИС ЖКХ, а также через управляющую организацию или местную администрацию.

Ранее сообщалось, что компенсировать уплату взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов могут несколько категорий инвалидов и ветеранов.