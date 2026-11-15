В Госдуме назвали крайний срок оплаты ЖКУ за октябрь Депутат Колунов: оплатить услуги ЖКХ за октябрь можно до 16 ноября включительно

Москва15 ноя Вести.Внести плату за жилищно-коммунальные услуги за октябрь россияне могут до 16 ноября включительно. Об этом РИА Новости рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

В этом году 15 ноября - воскресенье, выходной день. Напомню, если крайний день срока оплаты, установленного законом, приходится на нерабочий день, то крайний срок автоматически переносится на ближайший рабочий день. Так что оплатить услуги ЖКХ за октябрь можно до 16 ноября включительно, то есть до понедельника сказал Колунов

Парламентарий напомнил, что с 1 марта 2026 года действует закон, перенесший дату оплаты ЖКУ с 10-го числа месяца на 15-е. По его словам, новация призвана поддержать пенсионеров, а также тех, кому зарплату перечисляют 10-го, 12-го или 15-го числа: вносить платежи удобнее после зачисления средств на счет.