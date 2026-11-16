В Госдуме рассказали о правах жильцов при приемке капитального ремонта

Депутат Колунов объяснил, кто отвечает за проверку качества капремонта домов В Госдуме рассказали о правах жильцов при приемке капитального ремонта

Москва16 ноя Вести.Контроль качества капитального ремонта многоквартирных домов в России осуществляют региональные операторы, жилищные инспекции и сами собственники квартир. Об этом RT заявил депутат Госдумы Сергей Колунов.

Парламентарий отметил, что распределение полномочий зависит от способа накопления средств на проведение работ.

Если дом находится в "общем котле" у регионального оператора, которым выступает Фонд капитального ремонта (ФКР), качество капремонта проверяет и первичный контроль осуществляет сам ФКР и привлеченные им специализированные организации пояснил он

При этом собственники квартир также вправе контролировать ход капремонта, проверять графики его проведения, участвовать в приемке и требовать устранения выявленных недостатков через заказчика.

Однако если деньги копятся на специальном счете, основные контрольные функции возлагаются непосредственно на жильцов. Они самостоятельно выбирают подрядную организацию и участвуют в подписании актов приемки выполненных работ. При решении общего собрания жильцов полномочия могут передать управляющей компании или товариществу собственников жилья.

Ранее эксперт напомнил о возможности добиться проведения капремонта раньше срока. Такое решение также необходимо принять на общем собрании собственников квартир.