Россиянам рассказали о возможности добиться проведения капремонта раньше срока Эксперт Бондарь: жильцы могут добиться проведения капремонта раньше срока

Москва3 ноя Вести.Жильцы имеют возможность добиться проведения капитального ремонта в многоквартирных жилых домах раньше срока. Об этом в беседе с RT рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, главным органом, который принимает основные решения по этому вопросу, является общее собрание собственников квартир.

Государственные структуры составляют общую программу обновления зданий на много лет вперед, определяя примерную очередность. Когда подходит назначенный период, организация, управляющая домом, или местный фонд предлагают людям конкретные виды работ добавил Бондарь

Он отметил, что самим жильцам необходимо собраться и утвердить предложенный перечень, а также финансовую смету. Эксперт напомнил, что жильцы оплачивают ремонт через ежемесячные взносы в квитанциях.

Если накопления собираются на отдельном счете дома, люди собирают совет, одобряют траты и нанимают строителей раньше при условии наличия необходимой суммы сказал Бондарь

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов рассказал, что пенсионеры в возрасте 70 лет и более могут получить компенсацию по взносам на капитальный ремонт.