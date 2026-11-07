Финансирование льготных автокредитов могут увеличить В бюджете могут увеличить финансирование программы льготного автокредитования

Москва7 ноя Вести.В рамках поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета финансирование программы льготного автокредитования в РФ в 2027 году может быть увеличено. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Минпромторгу РФ.

Цифры финансирования, которые были заложены на программы стимулирования потребительского спроса в автопроме в 2027 году, не финальные. Поправки ко второму чтению законопроекта о бюджете в Госдуме предполагают увеличение финансирования льготных программ автокредитования на 10,4 миллиардов рублей сказал источник

Кроме того, прорабатывается корректировка параметров программы автокредитования в части требований к уровню локализации автомобилей. Это делается для оптимизации расходования бюджетных средств.

Ранее сообщалось, что количество оформленных в России автокредитов сократилось на 14% по сравнению с 2025 годом.