В России могут смягчить условия для льготного лизинга грузовых судов ФРП подготовил проект о смягчении условий для льготного лизинга грузовых судов

Москва5 ноя Вести.Российский фонд технологического развития (Фонд развития промышленности, ФРП) подготовил новый стандарт финансирования программы "Лизинг судов водного транспорта", который предусматривает более мягкие условия предоставления бюджетных средств на льготный лизинг грузовых судов для судовладельцев. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Как уточнили журналисты, проект предполагает, что средства будут выделены на более длительный срок и по более низкой процентной ставке, чем планировалось ранее.

Как рассказал изданию близкий к Минпромторгу источник, проект нового стандарта в настоящий момент находится на утверждении наблюдательного совета ФРП.

По информации пресс-службы Минпромторга, доработку условий провели совместно с отраслевым сообществом. Отмечается, что она нацелена среди прочего на повышение заинтересованности в строительстве грузовых судов в рамках программы.