Минтранс России предложил Вьетнаму передавать самолеты в "мокрый" лизинг Минтранс направил вьетнамским коллегам предложение о "мокром" лизинге самолетов

Москва9 сен Вести.Минтранс РФ направил вьетнамским коллегам свои соображения о "мокром" лизинге самолетов. Вьетнамская сторона изучает инициативу, сообщил журналистам глава министерства Андрей Никитин.

Мы направили коллегам соответствующие предложения, они рассматриваются заявил министр

Мокрым лизингом называется аренда судна вместе с экипажем. Подготовкой нормативной базы для подобного механизма Минтранс занимался еще в 2025 году.

Ранее авиационные власти России и Сербии договорились о расширении двустороннего воздушного сообщения. Сербские авиакомпании будут выполнять полеты в Калининград.