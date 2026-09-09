Москва9 сенВести.Минтранс РФ направил вьетнамским коллегам свои соображения о "мокром" лизинге самолетов. Вьетнамская сторона изучает инициативу, сообщил журналистам глава министерства Андрей Никитин.
Мы направили коллегам соответствующие предложения, они рассматриваютсязаявил министр
Мокрым лизингом называется аренда судна вместе с экипажем. Подготовкой нормативной базы для подобного механизма Минтранс занимался еще в 2025 году.
Ранее авиационные власти России и Сербии договорились о расширении двустороннего воздушного сообщения. Сербские авиакомпании будут выполнять полеты в Калининград.