В России разработали законопроект о создании единой морской администрации Минтранс разработал законопроект о создании единой морской администрации

Москва14 авг Вести.Министерство транспорта России по поручению президента РФ Владимира Путина разработало законопроект о создании единой морской администрации в области торгового мореплавания на территории Российской Федерации. Об этом сказано на портале проектов нормативных правовых актов.

Основной функцией администрации станет обеспечение высокого уровня защиты российских судов при международных перевозках.

Важнейшим нововведением является создание полноценной системы мониторинга российских судов в Мировом океане, не только с точки зрения их географического нахождения, но и с точки зрения технического состояния, укомплектованности экипажами, исполнения трудовых норм сообщили в ведомстве

Как пояснили в министерстве, управление в секторе торгового мореплавания в России осуществлялось через капитанов морских портов. Теперь предлагается, что в состав войдет Минтранс, который будет координировать работу новой структуры, а возглавит его глава ведомства. Службы капитанов морских портов войдут в структуру исполнительной дирекции.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта готовило соглашение по международному транспортному коридору "Север-Юг" с Катаром, Саудовской Аравией и рядом других стран.