Москва25 окт Вести.Резиденты особых экономических зон (ОЭЗ) смогут получить льготные кредиты в рамках программы поддержи малого и среднего предпринимательства. Об этом NEWS.ru сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Речь идет, например, об инвестиционном кредите до 200 миллионов рублей под 10% годовых на срок до пяти лет. Как отметил Говырин, в 2026 году на поддержку малого и среднего бизнеса в ОЭЗ и моногородах направлено 3,52 миллиарда рублей.

Предприниматели могут привлекать финансирование на закупку оборудования, новые цеха и расширение производства. Для жителей это перспектива рабочих мест и заказов местным предприятиям. К августу предприниматели в участвующих регионах привлекли 959,5 млн рублей, включая 728 млн рублей льготных кредитов сказал Говырин

Депутат отметил, что правительство изменило и условия создания ОЭЗ. Для отдельных опорных населенных пунктов, геостратегических территорий и регионов с индивидуальными программами развития порог заявленных инвестиций составляет от 8 миллиардов рублей по пяти проектам за 10 лет. Для обычной промышленной ОЭЗ он установлен на уровне 20 миллиардов рублей, уточнил собеседник.

У ряда небольших городов появилась дополнительная возможность привлечения производств. От инвесторов при этом требуется подтвердить финансирование не менее 20% вложений собственными средствами и обосновать необходимость налоговых льгот для осуществления проектов. Изменили и условия налоговых льгот. Компании, получившие статус резидента с 1 апреля 2026 года, должны учитывать новые требования к фактическим инвестициям, расходам на исследования и исполнению соглашений. В числе контролируемых показателей – рабочие места и объем капитальных вложений. добавил Говырин

Также для новых резидентов предусмотрен переходный период сроком на 3 года. Эти требования связывают предоставление налоговой поддержки с фактическими затратами и результатами инвестиционного проекта.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что при развитии систем ОЭЗ важно создать механизм проницаемости, позволяющий инвесторам переходить между ОЭЗ разных стран.