Проекты резидентов Технополиса в среднем окупаются на 50% быстрее Резидент Технополиса: преференции ОЭЗ значительно влияют на окупаемость

Москва25 сен Вести.Льготы и преференции особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" существенно ускоряют окупаемость проектов на ее территории. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил генеральный директор компании "Артселленс", резидент ОЭЗ "Технополис Москва" Илья Бардин-Денисов.

По словам гендиректора компании, без особых условий, предоставляемых на территории Технополиса, сроки окупаемости проектов были бы значительно больше.

Те преференции, те льготы, которые дает Технополис, особая экономическая зона, несут существенный вклад. [Без них] по времени окупаемость была бы, ну, на 50% точно дольше заявил Бардин-Денисов

Ранее эксперт Владимир Каламагин рассказал, какие преференции есть у резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва". Среди них - налоговые льготы, преференции по продвижению продукции, а также участие в форумах.