В "Медпланте" рассказали, какие преференции есть у резидентов Технополиса

Эксперт Каламагин рассказал, какие преференции есть у резидентов Технополиса В "Медпланте" рассказали, какие преференции есть у резидентов Технополиса

Москва8 сен Вести.Статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" дает налоговые льготы, преференции по продвижению продукции, а также участие в форумах. Об этом ИС "Вести" заявил первый заместитель генерального директора компании "Медплант" Владимир Каламагин.

Статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" дает налоговые льготы. Также преференции по продвижению нашей продукции, прежде всего, на рынке Москва и область; регионы, международное участие, российские форумы, выставки. Мы участвуем постоянно на стендах … города Москвы. А также это дает замечательную кооперацию с другими резидентами высокотехнологичными внутри самого Технополиса. Это цепочки поставок комплектующих, оборудования и услуг для производства медицинской техники … Плюс обмен опытом, технологиями и так далее сказал он

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что две уникальные разработки для космоса создали в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва".