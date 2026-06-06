Собин: индустриальный парк в Бишкеке даст выход на рынки стран ЦА На ПМЭФ рассказали о перспективах индустриального парка в Бишкеке

Москва6 июн Вести.Индустриальный парк в московском районе Бишкека даст предпринимателям и инвесторам из других стран налоговые льготы и позволить выйти на рынки стран Центральной Азии (ЦА). Об этом председатель совета директоров инвестиционного фонда Central Asia Capital Антон Собин сообщил ИС "Вести" на полях ПМЭФ-2026.

По его словам, фонд заключил множество контрактов и инвестиционных соглашений, которые помогут инвесторам из России и других стран оперативно локализовать свои производства.

На площадке форума наш фонд заключил достаточно большое количество контрактов, инвестсоглашений. Одно из сегодняшних – это инвестсоглашение с Министерством экономического развития Кыргызстана. В рамках этого соглашения мы строим индустриальный парк в Московском районе города Бишкека. Этот индустриальный парк позволит предпринимателям, инвесторам из России, из Казахстана и из Белоруссии очень оперативно локализовать свои производства. Это могут быть крупноузловая сборка, либо производство полного цикла. Также индустриальный парк предлагает налоговые льготы. Это крайне важно для запуска нового бизнеса. Следующим плюсом будет выход на соседние рынки – это Узбекистан, Казахстан отметил Собин

Он также отметил, что Киргизия сегодня – это самая быстрорастущая экономика в странах ЕАЭС.

Ранее Собин рассказал, что Центральная Азия превращается в интересный для инвестиций регион. Он становится более безопасной и выгодной альтернативой, привлекая российский и международный бизнес, ищущий стабильность.