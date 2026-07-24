Мини-шаттл и квантовый датчик для изучения космоса создали в Москве

Собянин: две уникальные разработки для космоса создали в ОЗС "Технополис Москва" Мини-шаттл и квантовый датчик для изучения космоса создали в Москве

Москва24 июл Вести.Две уникальные разработки для космоса создали в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Одна из новинок — мини-шаттл, который не сгорает при входе в атмосферу. Космический аппарат способен самостоятельно возвращать с орбиты на Землю материалы и результаты научных экспериментов.

Второе изобретение — квантовый датчик для регистрации мельчайших частиц. При этом измерительный прибор состоит всего из нескольких атомов.

Благодаря ему ученые будут изучать процессы образования космической пыли и разрабатывать новые способы защиты спутников и пилотируемых аппаратов отметил мэр Москвы в МАХ

Собянин уточнил, что обе разработки расширяют возможности космических исследований. Они помогут получить больше информации о космосе и повысить безопасность будущих миссий. Изобретения уже прошли первый этап оформления патентов.