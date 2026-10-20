Москва20 окт Вести.При развитии системы особых экономических зон (ОЭЗ) важно создать механизм проницаемости, позволяющий инвесторам переходить между ОЭЗ разных стран. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

У нас есть система особых экономических зон, причем она есть во многих странах, и здесь очень важно сделать ну такой механизм, что называется, проницаемости, да, когда инвесторы, заходя в страну или работая в своей стране, там, в особой экономической зоне, имеют возможность выйти в особую экономическую зону других стран, потому что, как правило, все-таки в этих зонах и налоговые преференции сосредоточены, и система поддержки, есть и готовые производственные площадки и так далее