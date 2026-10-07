Москва7 октВести.К 2033 году в Ленинградской области появится особая экономическая зона (ОЭЗ) "Усть-Луга". Информацию предоставила пресс-служба комитета градостроительной политики региона.
Комитет градостроительной политики Ленинградской области утвердил проект планировки территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Усть-Луга" в Кингисеппском районеговорится в канале MAX
Комплекс будет включать в себя объекты производственного назначения, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (автомобильного, трубопроводного транспорта), склады, коммунальные объекты и объекты связи.