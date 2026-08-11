Режим СЭЗ начнет действовать в Белгородской, Брянской и Курской областях

Кабмин расширил режимы свободной экономической зоны на три приграничных региона Режим СЭЗ начнет действовать в Белгородской, Брянской и Курской областях

Москва11 авг Вести.Режим свободной экономической зоны (СЭЗ) начнет действовать на территории Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании правительства.

В ходе мероприятия он напомнил, что президент России Владимир Путин призвал обеспечить в приграничных субъектах все необходимые условия для активного развития экономики.

Стремимся в первую очередь помочь людям, которые проживают на этих территориях, но и бизнесу, создающему рабочие места и обеспечивающему граждан товарами и услугами сказал Мишустин

Соответствующими преференциями смогут воспользоваться инвесторы в области обрабатывающей промышленности, в том числе в сфере производства кормов, минеральных удобрений и целлюлозы.

Мишустин отметил, что режим СЭЗ распространяется на все районы указанных субъектов без исключения.

Ранее в Совете Федерации предложили снизить планку минимальной суммы льготного кредита для промышленных кластеров с 2 миллиардов до 150 миллионов рублей.