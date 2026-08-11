Москва11 авгВести.Режим свободной экономической зоны (СЭЗ) начнет действовать на территории Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании правительства.
В ходе мероприятия он напомнил, что президент России Владимир Путин призвал обеспечить в приграничных субъектах все необходимые условия для активного развития экономики.
Стремимся в первую очередь помочь людям, которые проживают на этих территориях, но и бизнесу, создающему рабочие места и обеспечивающему граждан товарами и услугамисказал Мишустин
Соответствующими преференциями смогут воспользоваться инвесторы в области обрабатывающей промышленности, в том числе в сфере производства кормов, минеральных удобрений и целлюлозы.
Мишустин отметил, что режим СЭЗ распространяется на все районы указанных субъектов без исключения.
Ранее в Совете Федерации предложили снизить планку минимальной суммы льготного кредита для промышленных кластеров с 2 миллиардов до 150 миллионов рублей.