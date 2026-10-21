Гарбузов: ОЭЗ в Москве позволяет запускать производство за несколько месяцев

Гарбузов перечислил преимущества особой экономической зоны в Москве Гарбузов: ОЭЗ в Москве позволяет запускать производство за несколько месяцев

Москва21 окт Вести.Особая экономическая зона (ОЭЗ) в Москве позволяет предприятиям запускать производство за несколько месяцев, экономить на налогах и направлять высвободившиеся средства на развитие. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, город предоставляет компаниям готовую инфраструктуру и современные промышленные здания, благодаря чему предприятия могут быстрее начать работу.

Это самые современные, высокотехнологичные промышленные здания, которые позволяют разместить производство буквально за один-два месяца от момента передачи завода. Это сокращает на три года инвестиционный цикл и увеличивает возможность предприятия для инвестиций в новые станки и оборудование поделился министр

Еще одно преимущество ОЭЗ – налоговые льготы, в том числе по налогам на прибыль и имущество, добавил он. Сэкономленные средства компании направляют на дальнейшее развитие производства, а не на выплату дивидендов, подчеркнул Гарбузов.

Он отметил, что свободных площадей в одном из крупнейших зданий ОЭЗ, переданном городу в 2016 году, уже не осталось. По его словам, спрос на новые производственные помещения сохраняется.

Мы открыты для всей промышленности, которая хочет разместиться на территории города и в особой экономической зоне. Мы, конечно, смотрим за тем, чтобы предприятия на территории особой экономической зоны были высокотехнологичными, производили продукцию в сфере радиоэлектроники, электроавтомобилестроения, аэрокосмической сфере, медицины, фармацевтики объяснил министр

Город рассчитывает привлекать производства, которые будут способствовать укреплению технологического суверенитета и развитию высокооплачиваемых рабочих мест, добавил Гарбузов